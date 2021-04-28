Дайджест новостей от спасателей

Внушительные убытки

Два автомобиля, гараж, а также частный дом повреждены в результате пожара в Минске. Спасатели вели борьбу со стихией минувшей ночью. ЧП произошло по улице Несвижской. Сообщается, что огонь вспыхнул в помещении, где стояла машина, а после перебросился на крышу жилища. К приезду бойцов МЧС бокс, а также чердак жилого строения были охвачены пламенем. На ликвидацию возгорания понадобился без малого час. Из-за чего вспыхнула искра, установят эксперты.

Отвоевали у пламени

Свыше тонны соломы удалось уберечь от огня в Пружанском районе. Как сообщает МЧС, пламя вспыхнуло на складе одного из местных хозяйств. Спасатели пожар потушили, однако стихия успела уничтожить сто кило соломы. Причины инцидента выясняются.

Доведение до самоубийства?

Юноша, который в Лунинецком районе, по одной из версий, поджег себя, скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". По информации МЧС, в телефоне парня нашли видеоролики, где он обливает себя некой жидкостью. Потушили горящую одежду очевидцы, они же и вызвали медиков. Сообщается, что до инцидента молодой человек разговаривал по телефону с девушкой.

Не дали упасть