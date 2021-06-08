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Дайджест новостей от спасателей
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20 ноября стартует проект "Молодежь для Беларуси!" Основное внимание - студентам
Шоки 1991-го - как реформа Павлова обобрала народ
Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
Как в 90-е при помощи политтехнологий уговорили депутатов принять герб "Погоня" и БЧБ-флаг
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Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
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Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
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