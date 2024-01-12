Дело о "минировании" червенского училища - месть из-за конфликта в чате компьютерной игры

Правоохранители установили личность компьютерного сваттера, которым оказался 23-летний житель Минска. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что накануне происшествия к нему обратился пользователь Telegram с просьбой оказать помощь в возврате похищенного аккаунта в компьютерной игре. Пользователь предоставил анкетные данные, а также контактный номер телефона похитителя аккаунта. Минчанин позвонил адресату, но получил отказ. Тогда он узнал данные молодого человека и отправил письмо о минировании от его имени.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области