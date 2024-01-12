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Дело о "минировании" червенского училища - месть из-за конфликта в чате компьютерной игры

Следователи Минской области разбираются в деле о "минировании" учреждений образования. Оказалось, что вся история - нелепая месть.

По данным следствия, 28 сентября на электронную почту червенского училища пришло сообщение. В нем указывалось, что во всех учебных заведениях района заложены пакеты со взрывчаткой и они сдетонируют, если не будут выполнены требования. Отправитель требовал предоставить 100 тыс. рублей контактному лицу.

В письме были анкетные данные и номер мобильного телефона для связи. Милиционеры быстро установили личность человека, данные которого указывались в ложном сообщении. Подросток рассказал, что в чате компьютерной игры у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. По словам парня, собеседник пообещал подставить его.

Правоохранители установили личность компьютерного сваттера, которым оказался 23-летний житель Минска. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что накануне происшествия к нему обратился пользователь Telegram с просьбой оказать помощь в возврате похищенного аккаунта в компьютерной игре. Пользователь предоставил анкетные данные, а также контактный номер телефона похитителя аккаунта. Минчанин позвонил адресату, но получил отказ. Тогда он узнал данные молодого человека и отправил письмо о минировании от его имени.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области

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