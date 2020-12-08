День, который невозможно забыть. Милиционер из Березино спас человека от суицида

Наверное, у каждого в памяти есть подобные истории. Но не каждый стал ее героем. Сегодня мы расскажем о милиционере из Березино, который спас человека от суицида. Женщина забаррикадировалась на балконе своей квартиры и собиралась спрыгнуть на глазах у зевак.

На ее счастье в это время мимо дома проходил старший прапорщик милиции Александр Шумский, который не остался равнодушным к происходящему. Владимир Королев поговорил с участниками событий. Этот выходной старший прапорщик милиции Александр Шумский заполнил на всю жизнь. Проходя мимо жилого дома, мужчина увидел людей, стоящих у подъезда и лишь потом обратил внимание на человека, который готовится прыгнуть с высоты.

Случайных людей в квартиру впустила дочь хозяйки, рассказав о том, что укладывала спать ребенка и сама по началу не поняла, куда делась мама. Дверь на балкон оказалась закрытой.

Александр находился с пострадавшей до прибытия врачей. Сами постояльцы квартиры до сих пор об этом инциденте вспоминают с содроганием.

Впоследствии женщина прошла курс психологической реабилитации в Минске. Сам Александр Шумский, проходя мимо этого дома, до сих пор прокручивает в голове тот день. Если бы он замешкался хотя бы на секунду, возможно человеческую жизнь спасти не удалось.







