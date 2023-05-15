День работы на телефонных мошенников - и можно лишиться 10 лет свободы

День «работы» на телефонных мошенников равносильно 10 лет лишения свободы. Следственный комитет поделился подробностями расследования одного уголовного дела. В июне прошлого года 40-летняя минчанка в мессенджере нашла "выгодную" вакансию курьера. Требовалось забирать наличные по различным адресам в Минске и передавать другим сотрудникам той же «организации». Не вдаваясь в подробности такого заработка, женщина согласилась.