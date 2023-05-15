3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
День работы на телефонных мошенников - и можно лишиться 10 лет свободы
День «работы» на телефонных мошенников равносильно 10 лет лишения свободы. Следственный комитет поделился подробностями расследования одного уголовного дела. В июне прошлого года 40-летняя минчанка в мессенджере нашла "выгодную" вакансию курьера. Требовалось забирать наличные по различным адресам в Минске и передавать другим сотрудникам той же «организации». Не вдаваясь в подробности такого заработка, женщина согласилась.
После выполнения двух заказов "карьера" жительницы столицы закончилась. Ее задержали сотрудники милиции. А далее последовала горечь раскаяния и рассказ о том, как в погоне за деньгами ломаются судьбы людей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов