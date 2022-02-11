После звонка лжемилиционера денежных накоплений лишилась пенсионерка из Солигорского района. По информации правоохранителей, мошенник убедил 64-летнюю женщину перевести крупную сумму, а это почти 10 тысяч рублей, якобы на счет страховой организации, чтобы обезопасить деньги от покушения на их кражу. Звонок с иностранного номера уже по классической схеме поступил в одном из мессенджеров. Для убедительности киберпреступник, представившийся сотрудником милиции, выслал потерпевшей поддельное изображение служебного удостоверения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.