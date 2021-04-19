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Дерзкое нападение возле торгового центра в Ивацевичах

Подробности дерзкого нападения возле торгового центра в Ивацевичах рассказали в МВД. 26-летнего местного жителя средь бела дня компания из нескольких человек стала избивать руками, ногами и арматурой. При этом угрожали, предположительно, пистолетом. За пострадавшего вступились прохожие, после вызвали милицию. Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых: двоих белорусов - это ремесленник и индивидуальный предприниматель, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а затем и их подельников - граждан России 29 и 33 лет, которые пытались скрыться за пределами Беларуси.

Следователи дали правовую оценку действиям нападавших и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Все они находятся в ИВС и проверяются на причастность к другим преступлениям.


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