Дерзкое нападение возле торгового центра в Ивацевичах

Подробности дерзкого нападения возле торгового центра в Ивацевичах рассказали в МВД. 26-летнего местного жителя средь бела дня компания из нескольких человек стала избивать руками, ногами и арматурой. При этом угрожали, предположительно, пистолетом. За пострадавшего вступились прохожие, после вызвали милицию. Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых: двоих белорусов - это ремесленник и индивидуальный предприниматель, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а затем и их подельников - граждан России 29 и 33 лет, которые пытались скрыться за пределами Беларуси.