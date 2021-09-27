Десяток эпизодов - в Минске задержаны трое мужчин за кражи катализаторов

Десяток эпизодов по всей столице. В Минске задержаны трое мужчин за кражи катализаторов. Оперативники взяли их с поличным в три часа ночи. У злоумышленников обнаружены два катализатора, домкрат, электропила. Подозреваемые пояснили, что на преступление выходили преимущественно затемно. Объектами ночной охоты становились в основном японские автомобили: Honda, Mazda, Mitsubishi. Машину поднимали с помощью домкрата, катализаторы срезали электропилой. Похищенные детали сдавали в один из пунктов приема драгметаллов в Минске.