Детская шалость, возгорание в кабинете и сила природы - об основных причинах пожаров рассказали в МЧС

Обзор чрезвычайных происшествий в материале Елизаветы Лакотко.

310 человек эвакуировали сегодня из поликлиники в Могилеве по улице Крупской. Из них 160 сотрудников и 150 посетителей. Сообщается, что произошло возгорание на втором этаже в одном из кабинетов. Сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение. Пострадавших нет.



Серьезное ЧП в Поставском районе. Полыхали дом, гараж, хозпостройка и автомобиль – сгорело все. Без имущества и жилья остался пенсионер. В момент пожара он находился в эпицентре событий, но успел выбежать на улицу. Ему понадобилась медицинская помощь, погорелец получил ожоги. Что стало спусковым крючком столь мощного господства стихии, выясняется.

Причиной пожара в Горецком районе стала детская шалость с огнем. Как итог - уничтожено 20 тонн соломы, еще столько же удалось отвоевать у пламени. Обошлось без пострадавших. События развернулись в поле. Трое школьников поджигали петарды, но у них закончились спички. Тогда ребята решили развести костер, но не учли, что огонь - стихия непредсказуемая. Возгорание перебросилось на сухие тюки. Потушить у друзей не получилось. Они побежали домой, рассказали взрослым, а те вызвали МЧС.

190 тонн соломы спасли огнеборцы вместе с работниками хозяйства в Барановичском районе. Этот инцидент произошел 22 августа рано утром. Была угроза, что пламя распространится на большую территорию. Бойцы МЧС сработали оперативно. Тем не менее 10 тонн грубых кормов успели обгореть. Из-за чего вспыхнула искра, пока не ясно.

В Новогрудском районе причиной возгорания в поле стала сила природы. Предположительно, в тюки ударила молния. Специалисты смогли уберечь от огня 200 тонн соломы, еще 70 тонн уничтожено.