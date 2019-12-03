Детская выходка может стоить 43-летнему жителю Барановичей свободы

Работник местного предприятия позвонил в милицию и сообщил о минировании завода. Инцидент произошел накануне вечером. На место производства выехали спасатели, саперы, следователи и медики. Эвакуировали 150 человек. Впрочем, после обследования территории завода, никаких опасных предметов не обнаружили. А вот звонившего в милицию вычислили оперативно. Им оказался работник предприятия. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. В выдыхаемом им воздухе обнаружили 1,8 промилле. Сам мужчина пояснил, что не хотел идти на работу. И более вразумительной причины придумать не смог.