Детские ролики и самокат похитили из торгового павильона на рынке в Пинске

На рынке в Пинске из торгового павильона украли детские ролики и самокат. Об этом в милицию сообщила 57-летняя владелица товара. Как позже выяснят сыщики, вещи общей стоимостью 120 рублей пропали после того, как к продавцу дважды подходили одни и те же молодые люди. Один из них отвлекал женщину разговорами, пока второй в это время совершал кражу из соседнего павильона.



Наталья Милюкова, начальник ОИОС УВД Брестской области:

Сотрудниками угро было установлено, что кражу детского самоката и роликовых коньков совершили 21-и 26-летний гастролеры из Витебска, оба ранее судимые. Фигуранты пояснили, что совершили кражу, чтобы сделать подарки своим детям. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.