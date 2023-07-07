Девушка, припарковав автомобиль, забыла поставить его на тормоз. К чему привела невнимательность

В Могилеве девушка не поставила автомобль на стояночный тормоз, и транспортное средство зажило своей жизнью. Инцидент произошел в переулке Мигая. 28-летняя автоледи припарковала свой автомобиль, забыв поставить его на тормоз, и пошла на работу. Спустя несколько минут авто покатилось и врезалось в стену здания. К счастью, в этот момент на проезжей части и вблизи не было других машин или пешеходов. Такая невнимательность привела к административной ответственности и ремонту.