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Девушку-курьера телефонных мошенников задержали в первый же день работы
Неудачный старт. Девушку-курьера телефонных мошенников задержали в первый же день работы, причем вместе с куратором. Сыщики реализовали оперативную информацию о том, что 22-летняя жительница Червенского района должна была забрать более трех тысяч долларов у пенсионерки в столице. Фигурантку взяли с поличным при передаче денег 46-летнему посреднику, которого использовали что называется "втемную": мужчина не знал о происхождении наличности, которую должен был перевести в криптовалюту и отправить на указанный работодателями кошелек. В итоге следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц.
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