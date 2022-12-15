Неудачный старт. Девушку-курьера телефонных мошенников задержали в первый же день работы, причем вместе с куратором. Сыщики реализовали оперативную информацию о том, что 22-летняя жительница Червенского района должна была забрать более трех тысяч долларов у пенсионерки в столице. Фигурантку взяли с поличным при передаче денег 46-летнему посреднику, которого использовали что называется "втемную": мужчина не знал о происхождении наличности, которую должен был перевести в криптовалюту и отправить на указанный работодателями кошелек. В итоге следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц.