ЧПЗона X

Девятиклассник из Минска хотел заработать деньги на занятия в школе танцев и стал наркокурьером

Хотел заработать денег на занятия в школе танцев. 6 лет воспитательной колонии получил 14-летний наркокурьер-оптовик из Минска. Накануне суд Первомайского района столицы вынес приговор девятикласснику. На протяжении трех месяцев школьник получал крупные партии наркотика, расфасовывал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам. В ноябре прошлого года парня задержали, когда он забирал из схрона психотропы.

У школьника изъяли около 200 г особо опасного вещества мефедрон. Всего за период осуществления преступной деятельности с августа по ноябрь 2023 года школьнику удалось заработать около 1 000 белорусских рублей. Вину обвиняемых в совершении указанного преступления признает в полном объеме. В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый желал заработать денежные средства для оплаты занятий в школе танцев и связался с куратором интернет-магазина по распространению психотропных веществ.
Никита Грицевич, помощник прокурора Первомайского района Минска

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все