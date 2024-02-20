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Девятиклассник из Минска хотел заработать деньги на занятия в школе танцев и стал наркокурьером
Хотел заработать денег на занятия в школе танцев. 6 лет воспитательной колонии получил 14-летний наркокурьер-оптовик из Минска. Накануне суд Первомайского района столицы вынес приговор девятикласснику. На протяжении трех месяцев школьник получал крупные партии наркотика, расфасовывал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам. В ноябре прошлого года парня задержали, когда он забирал из схрона психотропы.
У школьника изъяли около 200 г особо опасного вещества мефедрон. Всего за период осуществления преступной деятельности с августа по ноябрь 2023 года школьнику удалось заработать около 1 000 белорусских рублей. Вину обвиняемых в совершении указанного преступления признает в полном объеме. В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый желал заработать денежные средства для оплаты занятий в школе танцев и связался с куратором интернет-магазина по распространению психотропных веществ.
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