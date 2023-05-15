Дикие животные на дороге, 7-летний ребенок попал под колеса, пьяный байкер-бесправник оказался в кювете

Славгородский р-н

Лось стал причиной смертельного ДТП в Славгородском районе. Сегодня утром на автодороге Р-43 дикое животное выбежало на проезжую часть. Водитель автомобиля не успела затормозить. От удара с животным машину отбросило в кювет, а после - в дерево.

На месте аварии погиб 34-летний житель Жлобинского района, который находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина-водитель госпитализирована.

ДТП произошло в зоне действия дорожного знака "Дикое животное".

Минский р-н

7-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Минском районе. На нерегулируемом пешеходном переходе в агрогородке Щомыслица водитель Volvo сбил школьника. Мальчик получил различные травмы и для осмотра был доставлен в больницу.

Минск

В Минске под колеса авто попал юный велосипедист. 9-летний мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу по улице Рафиева. Он не успел закончить маневр, как при повороте направо водитель Citroen сбил его. Школьник находился в защитном шлеме, поэтому получил незначительные ушибы. Но все же был доставлен для осмотра в больницу. В ГАИ напоминают, что водители, которые поворачивают направо или налево, должны пропустить других участников дорожного движения. В свою очередь велосипедисты тоже должны быть внимательными.

Клецк

В Клецке байкер-бесправник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался в кювете. Водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. С различными травмами мотоциклист госпитализирован. Как потом оказалось, водительского удостоверения у него нет, в крови парня 1.14 промилле алкоголя, а мототранспорт не зарегистрирован в ГАИ.