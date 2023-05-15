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Дикие животные на дороге, 7-летний ребенок попал под колеса, пьяный байкер-бесправник оказался в кювете
Славгородский р-н
Лось стал причиной смертельного ДТП в Славгородском районе. Сегодня утром на автодороге Р-43 дикое животное выбежало на проезжую часть. Водитель автомобиля не успела затормозить. От удара с животным машину отбросило в кювет, а после - в дерево.
На месте аварии погиб 34-летний житель Жлобинского района, который находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина-водитель госпитализирована.
ДТП произошло в зоне действия дорожного знака "Дикое животное".
Минский р-н
7-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Минском районе. На нерегулируемом пешеходном переходе в агрогородке Щомыслица водитель Volvo сбил школьника. Мальчик получил различные травмы и для осмотра был доставлен в больницу.
Минск
В Минске под колеса авто попал юный велосипедист. 9-летний мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу по улице Рафиева. Он не успел закончить маневр, как при повороте направо водитель Citroen сбил его. Школьник находился в защитном шлеме, поэтому получил незначительные ушибы. Но все же был доставлен для осмотра в больницу. В ГАИ напоминают, что водители, которые поворачивают направо или налево, должны пропустить других участников дорожного движения. В свою очередь велосипедисты тоже должны быть внимательными.
Клецк
В Клецке байкер-бесправник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался в кювете. Водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. С различными травмами мотоциклист госпитализирован. Как потом оказалось, водительского удостоверения у него нет, в крови парня 1.14 промилле алкоголя, а мототранспорт не зарегистрирован в ГАИ.
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