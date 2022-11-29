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Дикий случай браконьерства произошел в Оршанском районе

В Беларуси сейчас открыт сезон самой массовой охоты на копытных - загонной. Он продлится до 31 декабря включительно. Этот период ценят многие охотники. Вместе с тем есть те, кто на промысел выходит без разрешения. Проблема не нова, поэтому и контроль в это время не ослабевает. Дикий случай браконьерства произошел в Оршанском районе. Трофеем бывалых стали две косули. А погорели мужчины, когда пытались разделывать тушу на приусадебном участке.

Ущерб природе оценили в более чем 17 тыс. рублей. Надо сказать, что массовый период охоты - один из самых опасных и для людей. За техникой безопасности пристально следят специалисты Минлесхоза. Продолжит тему Александр Камович (подробности в видео).

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