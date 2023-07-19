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Директор логистической организации из Минского района обманул грузоперевозчиков

Директор логистической фирмы обманул грузоперевозчиков. В Минском районе сразу несколько предпринимателей обратились в милицию - с ними не рассчитались за работу. Разбираться в тонкостях логистики стали бойцы Бобруйского БЭП.


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Денежные средства, полученные от заказчиков логистических услуг, расходовались на различные выплаты. При этом задолженность грузоперевозчикам составила более 417 тысяч рублей.
Вячеслав Шкапцов, начальник отдела УБЭП УВД Могилевской области

Проверка показала, что руководитель компании продолжал осуществлять перевозки, понимая, что не сможет рассчитаться за оказанные услуги. Возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба.

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