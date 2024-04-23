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Директор минской фирмы на протяжении 5 лет обманывал клиентов - возбуждено уголовное дело
Директор одной из минских фирм задержан за махинации в сфере строительства. Как сообщили в МВД, 44-летний иностранец на протяжении пяти лет принимал заказы, обещая сдачу частного дома под ключ. Он брал предоплату или даже всю стоимость целиком, но выполненной работы клиенты так и не дождались. Сейчас милиции известно как минимум о семи потерпевших. Сумму ущерба предварительно оценили в 50 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Часть полученных денег мужчина тратил не на стройматериалы и оплату услуг подрядчиков, а на личные нужды, в том числе покупку автомобилей в лизинг. При этом, переведя несколько взносов, он переставал платить по кредитам. А чтобы создавать видимость продвижения строительства на старых объектах, приобретал материалы за средства, полученные от новых заказчиков. Когда клиенты поняли, что их дома не будут сданы в срок, а также что объекты не могут быть зарегистрированы в БРТИ, они обратились в милицию.
Проверка еще продолжается. Если и вы остались без достроенного дома по вине фирмы, в милиции просят об этом сообщить им.
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