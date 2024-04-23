Директор минской фирмы на протяжении 5 лет обманывал клиентов - возбуждено уголовное дело

Часть полученных денег мужчина тратил не на стройматериалы и оплату услуг подрядчиков, а на личные нужды, в том числе покупку автомобилей в лизинг. При этом, переведя несколько взносов, он переставал платить по кредитам. А чтобы создавать видимость продвижения строительства на старых объектах, приобретал материалы за средства, полученные от новых заказчиков. Когда клиенты поняли, что их дома не будут сданы в срок, а также что объекты не могут быть зарегистрированы в БРТИ, они обратились в милицию.

Алексей Асущенко, начальник ОУР Первомайского РУВД Минска