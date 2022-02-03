Директор предприятия лесозаготовки рассчитался с долгами, отдав арендованный прицеп

Рассчитался с долгами, отдав арендованный прицеп. В Минском районе бойцы БЭП задержали директора предприятия лесозаготовки. Подозреваемый заключил со столичным предпринимателем договор аренды, а когда начались проблемы на фирме, отдал прицеп в счет погашения долга.



Алексей Андрученок, начальник ОБЭП Первомайского РУВД:

Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму 8000 белорусских рублей. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело.