Директор предприятия лесозаготовки рассчитался с долгами, отдав арендованный прицеп
Рассчитался с долгами, отдав арендованный прицеп. В Минском районе бойцы БЭП задержали директора предприятия лесозаготовки. Подозреваемый заключил со столичным предпринимателем договор аренды, а когда начались проблемы на фирме, отдал прицеп в счет погашения долга.
Алексей Андрученок, начальник ОБЭП Первомайского РУВД:
Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму 8000 белорусских рублей. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело.