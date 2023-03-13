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Директор сельхозпредприятия в Вороновском районе задержан за взятку

За взятку задержан директор сельхозпредприятия в Вороновском районе. Оперативники БЭП выяснили, что незаконные гонорары носили системный характер.

Возбуждено уголовное дело.

Фото:pixabay.com

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