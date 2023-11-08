ЧПЗона X

Директор минской фирмы торговал алкоголем через интернет - в дело вмешался ОБЭП

32-летний руководитель одной из минских фирм продавал в Сети крепкий алкоголь, при этом еще и без белорусских акцизных марок. Изъято почти 500 литров товара на общую сумму больше 21 тысячи рублей. Кроме конфискации алкоголямужчине грозит и серьезный штраф.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все