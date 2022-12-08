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Директор строительной фирмы из Молодечно обвиняется в обмане 151 заказчика
Финансовая пирамида посыпалась, а в числе брошенных на деньги оказались полторы сотни заказчиков. Следователи закончили расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества: речь идет об ущербе в сумме более 260 тысяч рублей.
В ближайшее время на скамье подсудимых окажется директор молодечненской строительной фирмы "СтройПроемБел".
По материалам дела, с середины прошлого года потерпевшим - все они из разных регионов страны: Гомельской, Витебской, Минской и Могилёвской областей - стали приходить на почтовые ящики буклеты группы компаний "НьюХаус" с предложениями различных строительных и ремонтных услуг на привлекательных условиях.
С заказчиками работали как по предоплате в 30-40 %, так и по рассрочке. При необходимости с согласия клиента оформляли на него банковский онлайн-кредит. Полученные от граждан наличные денежные средства зачислялись на счет компании в Минской области. На него же напрямую из банка переводились кредитные деньги. Руководитель ООО "СтройПроемБел", оказавшись в крайне неблагоприятном финансовом положении, без ведома региональных представителей стал использовать поступавшие от новых клиентов деньги для погашения старых обязательств. Через некоторое время выстроенная по принципу финансовой пирамиды система начала давать сбой - затягивались сроки оказания услуг либо они выполнялись не в полном объеме. Некоторые клиенты не дождались ни товара, ни монтажа. Разочарованные граждане стали писать претензионные письма в компанию, обращаться в милицию.
Фото:pixabay.com
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