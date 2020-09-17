Для личного пользования

В Жлобине оперативники задержали мужчину, который хранил дома почти 0,5 килограмма марихуаны. У сотрудников наркоконтроля была информация, что 29-летний местный житель может быть причастен к обороту наркотиков. Во время обыска в его квартире подозрения подтвердились. В целлофановых пакетах хозяин хранил растительное вещество. Экспертиза показала - марихуана. Со слов мужчины, наркотики он хранил для личного потребления. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.