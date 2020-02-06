Серьезная подготовка, технический арсенал и решительность не помогла белорусам обогатиться. Тем более что способ заработка был выбран специфический - контрабанда сигарет через границу. Что примечательно, для переправки незаконного груза мужчины пытались использовать беспилотник. Задержали несостоявшихся контрабандистов в Браславском районе. Рейдовая группа обнаружила двух неизвестных в пограничной зоне. Те попытались скрыться, но не удалось. Пограничники обнаружили автомобиль Audi A6, на котором и перевозили товар. Также изъяты 4 короба сигарет и целый арсенал гаджетов: беспилотный летательный аппарат, устройства его управления и запуска, портативный тепловизор.