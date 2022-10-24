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До 10 лет лишения свободы грозит директору фирмы за причинение крупного ущерба предприятию
Вместо оздоровления предприятия, уводил в сознательный минус. Оперативники ГУБОП вышли на директора коммерческой фирмы, назначенного управляющим заводом металлоконструкций в Минске. Его подозревают в причинении предприятию за 5 лет работы крупного ущерба: более миллиона рублей, сообщили в МВД. По информации некоторых источников в телеграм-канале, коммерсант работал в широко известной компании "Трайпл" - там тоже специализировался на продукции из товара. Обрел знакомства и связи и взялся параллельно за собственный бизнес. Как рассказали в милиции, будучи уже на должности управляющего на и без того убыточном предприятии (которое было в паре шагов от банкротства), устроил туда двух своих дочерей, оформив их экономистами. Те по факту ничего не делали, но получили около 230 тысяч рублей в качестве зарплаты и иных выплат. Все выгодные сделки по реализации продукции фигурант проводил через свою фирму. Она же была, говоря языком официальным, необоснованным посредником.
По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление властью или служебными полномочиями". На имущество подозреваемого на сумму более полумиллиона рублей наложен арест. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
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