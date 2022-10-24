До 10 лет лишения свободы грозит директору фирмы за причинение крупного ущерба предприятию

Вместо оздоровления предприятия, уводил в сознательный минус. Оперативники ГУБОП вышли на директора коммерческой фирмы, назначенного управляющим заводом металлоконструкций в Минске. Его подозревают в причинении предприятию за 5 лет работы крупного ущерба: более миллиона рублей, сообщили в МВД. По информации некоторых источников в телеграм-канале, коммерсант работал в широко известной компании "Трайпл" - там тоже специализировался на продукции из товара. Обрел знакомства и связи и взялся параллельно за собственный бизнес. Как рассказали в милиции, будучи уже на должности управляющего на и без того убыточном предприятии (которое было в паре шагов от банкротства), устроил туда двух своих дочерей, оформив их экономистами. Те по факту ничего не делали, но получили около 230 тысяч рублей в качестве зарплаты и иных выплат. Все выгодные сделки по реализации продукции фигурант проводил через свою фирму. Она же была, говоря языком официальным, необоснованным посредником.