До 15 лет заключения грозит дальнобойщику за контрабанду наркотиков через ПП "Козловичи"

До 15 лет заключения грозит дальнобойщику за контрабанду наркотиков. Расследование уголовного дела завершено и вскоре будет рассмотрено в суде. Чуть более года назад в пункте пропуска "Козловичи" был задержан 42-летний водитель-международник. При досмотре автопоезда, которым управлял иностранец, в тайнике обнаружено более 177 кг особо опасных психотропных веществ и прекурсоров в виде таблеток, порошка и кристаллов. Мужчина вез контрабанду в Россию транзитом через Беларусь. Объем изъятых психотропных веществ составляет около 20 млн доз. Следствием направлено более 15 международных просьб, поручений и запросов об оказании правовой помощи в различные страны. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности на территории Европейского союза за совершение имущественных преступлений.