Домушник-рецидивист задержан в Молодечно

Домушник-рецидивист попал в руки милиции в Молодечно. На счету 42–летнего местного жителя серия краж из частных домов, общая сумма ущерба - 8,5 тысячи долларов. И в настоящее время установлена его причастность как минимум к шести хищениям в Молодечно и деревнях в округе. По всем фактам возбуждены уголовные дела, похищенное имущество частично изъято.

Кстати, в последнем случае мужчину поймали с поличным. Отжав стеклопакет и проникнув в дом 73-летней пенсионерки, мужчина забрал золотое кольцо, пять бутылок алкоголя и 250$. А уже на выходе со двора его задержали. Сыщики области говорят, что в остальных случаях фигурант действовал аналогично: на дело шел в перчатках и, как правило, днем. В дома попадал, отжав стеклопакет, а выходил через дверь. Интересовали похитителя деньги, драгоценности, электроинструмент - в общем, все, что имело хоть какую-либо ценность, но иногда забирал и продукты питания. Похищенное сбывал, а вырученные средства тратил на личные нужды. Официально мужчина нигде не работал.

А вот еще один факт: крупный куш мужчине удалось сорвать в деревне Тивидовка. Пока хозяйка отсутствовала, подозреваемый пробрался в ее дом через открытое окно веранды и вынес золото на 4 тысячи рублей, а также старинную 10-рублевую монету стоимостью 2,5 тысячи рублей. Похищенное продал знакомому. На данный момент фигурант заключен под стражу.