"Допинг" за рулем - в Минске задержали водителя легковушки, который ехал в состоянии наркотического опьянения

В Минске задержали водителя легковушки, который ехал в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на Партизанском проспекте. На линию 102 поступило сообщение, что по дороге движется автомобиль «шкода, неоднократно нарушая правила дорожного движения. В скором времени иномарку остановили. За рулем был 52-летний мужчина с явными признаками опьянения. Сам он признался, что употребил с утра наркотик. Запрещенные вещества также были при нем. Сейчас экспертам предстоит выяснить, что это за наркотик.