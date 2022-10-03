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"Допинг" за рулем - в Минске задержали водителя легковушки, который ехал в состоянии наркотического опьянения
В Минске задержали водителя легковушки, который ехал в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на Партизанском проспекте. На линию 102 поступило сообщение, что по дороге движется автомобиль «шкода, неоднократно нарушая правила дорожного движения. В скором времени иномарку остановили. За рулем был 52-летний мужчина с явными признаками опьянения. Сам он признался, что употребил с утра наркотик. Запрещенные вещества также были при нем. Сейчас экспертам предстоит выяснить, что это за наркотик.
Фото: pixabay.com
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