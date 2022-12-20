Дорогие отношения: минчанин заплатил за билеты в театр 30 тыс.

Сходил в театр на 30 тыс. Во Фрунзенское РУВД столицы обратился мужчина, с карты которого похитили крупную сумму. Заявитель пояснил, что на сайте знакомств общался с девушкой, которая предложила вместе посетить театр. При этом она прислала новому знакомому ссылку для заказа билетов онлайн. После ввода реквизитов минчанин обнаружил списание около 10 тыс. рублей. Вскоре мужчине позвонили: неизвестный, представившись работником банка, сообщил, что произошла техническая ошибка, а деньги можно вернуть. Для этого нужно снова перейти по ссылке и указать реквизиты.

