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Дорогостоящее авто привезли для ремонта на СТО, а уволенный накануне работник его угнал
Один угнал машину, второй разбил. Сотрудники милиции задержали 30-летнего минчанина за угон. Как выяснили оперативники, мужчина работал на СТО, ему для проведения ремонта пригнали дорогостоящее авто. Выполнить заказ фигурант не успел, так как был уволен. Но молодой человек вернулся уже на следующий день после своего увольнения и угнал машину, воспользовавшись оставленными ключами. А далее прокатиться на легковушке он дал возможность приятелю, прав у него нет. Логично, что поездка закончилась аварией. Водитель сбежал. Позже побитую машину обнаружили сотрудники дорожной милиции и доставили на штрафстоянку. Виновника аварии оперативно нашли и задержали. Теперь в отношении бывшего сотрудника СТО возбуждено уголовное дело за угон. Его товарищ, который устроил ДТП, стал фигурантом административного процесса.
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