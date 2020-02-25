Будто бы не заметил человека. Дорожная милиция разбирается в обстоятельствах наезда на пешехода в Бресте. На кадрах городского видеонаблюдения видно, как женщина, переходя дорогу, постепенно удаляется от "зебры", в этот момент ее сбивает автомобиль КИА. Только через несколько метров водителю удалось остановить машину. 48-летняя пострадавшая с переломами и тяжелыми травмами была госпитализирована.