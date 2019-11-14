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Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии в Мстиславльском районе
По предварительным данным, вечером вблизи деревни Слобода водитель за рулем "Фольксваген-Шаран" протаранил гужевую повозку. От удара мини-вен вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с фурой. Серьезные травмы получил 62-летний пенсионер, который управлял повозкой, мужчина был доставлен в реанимацию районной больницы. По факту аварии проводится проверка. В ГАИ не исключают, что из-за темноты водитель "фольксвагена" не заметил препятствия на пути.
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