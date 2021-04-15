Дорожная милиция выясняет обстоятельства ДТП на столичной улице Казинца, где накануне троллейбус сбил двух подростков на самокате. 14-летний мальчик и 12-летняя девочка были госпитализированы. На кадрах регистратора видно, что троллейбус проезжает на желтый свет, в этот момент под колеса бросились школьники, которые, не дождавшись зеленого и не посмотрев по сторонам, решили переехать дорогу. Подростки по-прежнему находятся в больнице.

В Волковыске подростку на самокате повезло куда больше, реакция водителя и самого школьника позволила избежать происшествия. Оба отделались лишь испугом.



Несколько машин пострадали в аварии на улице Ильича в Гомеле. Это итог неудачного перестроения фуры. Предварительно установлено, что 30-летний водитель за рулем автопоезда ДАФ не убедился в безопасном маневре, заезжая на соседнюю полосу. Большегруз столкнулся со Skoda, а та, выехав на встречную, проторанила Toyota, после чего Skoda обратно отскочила на фуру. В аварии пострадал водитель Land Cruiser, 55-летний водитель был госпитализирован в областную больницу.



Свыше 1,5 промилле алкоголя выявили инспекторы ГАИ у водителя в Минске. Этой ночью экипаж на улице Ваупшасова остановил Ford. Правоохранители увезли мужчину на освидетельствование, где и выявилось 5-кратное превышение содержания спирта. Мужчину ждет крупный штраф - 5 800 рублей и лишение прав на 5 лет.



В Гродно на улице Максима Горького минивэн врезался в осветительную мачту. На место аварии приехали машины МЧС и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняет дорожная милиция.

