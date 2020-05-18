ЧПЗона X

Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии в столице

Инцидент случился утром. По информации ГАИ, 28-летний водитель на автомобиле Toyota ехал по улице Кедышко со стороны Волгоградской в сторону Филимонова. Шофер не справился с управлением, наехал на дерево, а после выехал на встречную полосу. Там и произошло столкновение с автобусом МАЗ. После аварии авто выехало за пределы дороги и снова врезалось в дерево. Водителя доставили в больницу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все