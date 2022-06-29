Дорожно-транспортные происшествия на 29 июня

В Минске водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП. Авария случилась около 2 часов ночи, шофер на Volkswagen Golf двигался по улице Куйбышева со стороны Пролетарской. На закруглении дороги автомобилист выбрал неверно скорость и не справился с управлением, в итоге заехал на бордюр и врезался в дерево. Водитель и девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, в результате аварии была повреждена еще одна машина, это Audi. В авто попали разлетевшиеся осколки, водитель не пострадал.



Минчанин не рассчитал дистанцию и врезался в ГАЗель



Без пострадавших обошлось в аварии в Минске. ДТП случилось утром 29 июня, внешнее кольцо МКАД. Предварительно 26-летний водитель на автомобиле МАЗ врезался в попутно двигавшееся авто ГАЗель из-за несоблюдения дистанции.Инцидент произошел в районе съезда на Кижеватова. В результате столкновения ГАЗель выехала за пределы дороги. Машины повреждены.



В Ивьевском районеFiatне пропустил Geely



Целый комплект нарушений. Авария в Ивьевском районе с пострадавшим случилась накануне на дороге Ошмяны - Юратишки - Ивье. 44-летний водитель на автомобиле Fiat ехал по второстепенной дороге. Он не пропустил Geely, авто ехало по главной. В результате аварии пассажир последнего получил травмы и его госпитализировали. Отметим, пострадавший ехал на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. В ходе разбирательств выяснится, что виновник ДТП нетрезв и у него нет прав. А машина без ТО.



В Минске задержан пьяный водитель



Нетрезвого водителя задержали в Минске. Вблизи дома № 1 по улице Щербакова сотрудники ГАИ остановили автомобиль Opel. За рулем 55-летний мужчина, у правоохранителей возникли подозрения, что водитель нетрезв. В выдыхаемом воздухе нарушителя проверка показала более 1 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлены административные материалы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.



ГАИ остановили машину для проверки - в итоге пришлось тушить

