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Дорожно-транспортные происшествия за 22 июня
В Вороновском районе из-за беспечности лихого BMW погиб водительAudi
Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Вороновском районе. Накануне вечером на трассе М11 гражданин Литвы за рулем BMW вблизи деревни Бенякони выехал на встречную, где протаранил Audi. В результате сильного удара водитель Audi от полученных травм погиб на месте. 5 пассажиров из обоих авто, а также шофер BMW в больнице. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. Следователи просят откликнуться очевидцев, номера на экране.
В Минске из-за плохого самочувствия водителя столкнулись 6 автомобилей
Стало плохо в дороге - это одна из версий ДТП на столичном проспекте Независимости. Там в аварию попали 6 автомобилей. Инцидент случился около 8 утра в районе улицы Петруся Бровки. Водитель Geely выехал на встречную, где протаранил два авто. После удара Geely отлетел на две другие машины. Разрушенные в результате аварии элементы авто повредили шестой автомобиль. Для обследования состояния здоровья предполагаемый виновник аварии был доставлен в больницу.
В Жлобинском районе водитель влетел в кювет
Последствия ДТП в Жлобинском районе. На Гомельской трассе водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. В ДТП пострадал мужчина на переднем сиденье. Пассажира госпитализировали.
В Воронежской области пьяная поездка чуть не стоила жизни мотоциклисту
Пьяная поездка на мотоцикле чуть не стоила жизни жителю Воронежской области. Не справившись с управлением, байкер упал на повороте и проехал по земле в считанных метрах от столба, избежав сильного удара. Несмотря на серьезную аварию, мужчина пришел в себя и смог встать.
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