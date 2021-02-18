Дорожные новости

Обзор подготовила Елизавета Лакотко.



Неуправляемый занос



Двое человек получили травмы в аварии на проспекте Дзержинского в Минске. ДТП произошло накануне вечером. По информации ГАИ, автомобиль "мерседес" ушел в неуправляемый занос и протаранил "субару". В итоге японское авто отбросило в столб. Обе машины получили механические повреждения, а пострадавших водителей увезла скорая. На месте происшествия работали дорожная милиция, СК и эксперты.





Собрал паровоз



И еще одна авария в Минске, но на проспекте Независимости. На главной магистрали города столкнулись 5 машин. Предварительно, водитель за рулем "опеля" выбрал неправильную скорость и врезался в попутный "фольксваген". От удара последний отбросило на "шкоду", а дальше по цепочке. Чешский автомобиль въехал в "мазду", а она в "пежо". Обошлось без пострадавших.





Протаранил коллегу



В Бресте на остановке маршрутка протаранила автобус. За рулем микроавтобуса находился 34-летний мужчина. Сообщается, что при перестроении в правую полосу он пренебрег безопасной дистанцией и влетел в рейсовый транспорт. В результате ДТП ни пассажиры, ни шоферы не пострадали. За нарушение ПДД в отношении водителя фургона составлен административный протокол.





Поиск очевидцев



Под колесами авто в Солигорском районе погиб мужчина, возбуждено уголовное дело. Дорожная милиция ищет очевидцев ДТП. Сообщается, что водитель "фольксвагена" наехал на 48-летнего мужчину, который лежал на дороге. От полученных травм он скончался на месте. Предварительно, пешеход был пьян и не обозначил себя фликером.

