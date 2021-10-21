Дорожные новости - информация ГАИ

В Горках водитель авто проигнорировал требование сотрудника ГАИ об остановке - оказалось, что шофер пьян. Инцидент произошел накануне. Сообщается, что инспектор подал жезлом сигнал об остановке водителю "фольксвагена", однако иномарка продолжила движение. Сотрудник начал преследование, но меньше чем через минуту водитель передумал и остановился. В дальнейшем выяснилась и причина такого поступка. Житель деревни Задорожъе был пьян - освидетельствование показало почти 1 промилле алкоголя. Эта поездка обойдется любителю горячительных напитков довольно дорого: до 6 тысяч рублей с лишением прав на 5 лет.



В Гомеле водитель "рено" сбил пенсионерку - она в больнице. ДТП произошло сегодня утром. По информации ГАИ, легковушка двигалась по улице Кирова. В этот момент дорогу в неположенном месте переходила 79-летняя женщина. После удара она получила тяжелые травмы. Без сознания ее госпитализировали. В ГАИ разбираются в обстоятельствах.



В Минске на улице Кедышко столкнулись три авто - пострадала женщина-водитель. Авария произошла сегодня утром. Водитель автомобиля БМВ при повороте налево не уступила дорогу "рено", которая двигалась во встречном направлении. От удара последнюю машину отбросило в дерево и "нисан". В результате ДТП водителя-девушку из "рено" госпитализировали.



В Быхове в аварии пострадал ребенок. Инцидент произошел накануне на улице Советской. По информации ГАИ, 22-летний местный житель за рулем "шкоды" не убедился в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "нисан". В салоне последней была 3-летняя пассажирка. Девочка сидела в детском кресле, но не была пристегнута. Малышку доставили в больницу.



Серьезная авария в Лиде - водитель такси при движении задним ходом по парковке сбил пенсионерку. ДТП произошло накануне на улице Камышовой. В результате ДТП 71-летняя женщина получила тяжелые травмы головы и груди. Ее госпитализировали, она в реанимации. Отмечается, водительское удостоверение шофер получил 10 месяцев назад.



В Витебске в аварии пострадали 2 человека. Так, накануне около 16:00 на проспекте Фрунзе столкнулись два "фольксвагена". В результате ДТП травмы получили два пассажира. Их доставили в больницу.

