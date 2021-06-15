Драгунскую шашку времен Российской империи нашел житель Бобруйского района при разборе деревенского дома

Чтобы удостовериться в подлинности, оружие принес на экспертизу. Детальное исследование показало: шашка изготовлена в 1903 году на Златоустовской фабрике на Урале. Предположительно, принадлежала воину Восточносибирского пехотного батальона. Это подразделение в Первую мировую войну держало оборону фронта по линии Барановичи - Пинск. На раритете сохранилось оригинальное клеймо. Это несмотря на то, что после 1917 года имперская чеканка уничтожалась.