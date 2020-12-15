Драка между подростками едва не закончилась трагедией

Потерпевшему 15 лет, он получил серьезные травмы и впоследствии впал в кому. К нам в программу обратилась его мама с просьбой рассказать о произошедшем. Медиками диагностированы травмы головы, в том числе переломы. По ее словам, сыну еще предстоит операция по восстановлению костей черепа.

В милиции нам подтвердили историю, которую рассказала мать пострадавшего подростка. Все началось из-за оскорблений в чате одной девушки. Она заподозрила этого самого парня и попросила знакомых из поселка Боровляны поговорить с ним по-мужски. Действия происходили в лесу недалеко от Жодино. По предварительной информации, всего там собрались 7 человек, в том числе две девушки. По данным милиции, все несовершеннолетние.