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Драка между подростками едва не закончилась трагедией
Потерпевшему 15 лет, он получил серьезные травмы и впоследствии впал в кому. К нам в программу обратилась его мама с просьбой рассказать о произошедшем. Медиками диагностированы травмы головы, в том числе переломы. По ее словам, сыну еще предстоит операция по восстановлению костей черепа.
В милиции нам подтвердили историю, которую рассказала мать пострадавшего подростка. Все началось из-за оскорблений в чате одной девушки. Она заподозрила этого самого парня и попросила знакомых из поселка Боровляны поговорить с ним по-мужски. Действия происходили в лесу недалеко от Жодино. По предварительной информации, всего там собрались 7 человек, в том числе две девушки. По данным милиции, все несовершеннолетние.
Сейчас выясняется, сколько подростков видело потасовку, сколько участвовало, кто именно наносил удары. Правовую оценку каждому из них дает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого телесного повреждения". Устанавливаются все обстоятельства конфликта.
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