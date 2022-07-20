Драка в витебском магазине: у одного проблемы со здоровьем, у другого с законом

Заработал уголовную статью одним ударом. Посетитель одного из магазинов Витебска продуктовой корзиной избил другого покупателя. Из-за чего именно схлестнулись оппоненты на входе в торговый зал, не сообщается. Однако известно, что после драки у 26-летнего рабочего появились временные проблемы со здоровьем, а у 36-ленего дальнобойщика - проблемы с законом.