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Драка в витебском магазине: у одного проблемы со здоровьем, у другого с законом

Заработал уголовную статью одним ударом. Посетитель одного из магазинов Витебска продуктовой корзиной избил другого покупателя. Из-за чего именно схлестнулись оппоненты на входе в торговый зал, не сообщается. Однако известно, что после драки у 26-летнего рабочего появились временные проблемы со здоровьем, а у 36-ленего дальнобойщика - проблемы с законом.

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