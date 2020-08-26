Дракой закончились переговоры супруга и нового возлюбленного жительницы Орши

Видео потасовки набирает популярность в Сети. В объектив камеры попало сражение двоих мужчин. Как выяснили правоохранители, старт этим событиям был дан еще месяц назад. Причина конфликта - дама. Последняя ушла от мужа к новому кавалеру. Однако и с ним жизнь не заладилась, бойфренд поднял руку на женщину. На помощь она позвала супруга. Предварительно мужчины договорились о встрече, но вместо переговоров началась драка. Муж набросился с кулаками на сожителя своей жены. В итоге последний получил травмы и был доставлен в больницу. В отношении нападавшего проводится проверка.



