Дрифт на угнанном авто позволила себе могилевская молодежь

молодежь. Накануне в оперативно-дежурную службу поступило сообщение об угоне. Выяснилось, что сначала неизвестные попытались завести чужой ВАЗ на улице Белыницкого-Бирули. "-Жигули"- оказались им не под силу, они бросили машину с открытой дверью. А уже возле одного из магазинов по улице Кулешова аналогичное авто оказалось задачей попроще. Экстремалы в итоге устроили дрифт прямо на стоянке, при этом едва не снесли киоск. В конце концов ВАЗ занесло в кювет, где его и оставили в покое. Как сообщает МВД, к ночной эпопее приложили руку 17-летний и 19-летний парни. Оба местные жители, ранее неоднократно судимые. Вряд ли в их действиях стоит искать некий глубокий смысл. Следствие возбудило уголовное дело. Похищенный автомобиль возвращен владельцу в технически исправном состоянии.