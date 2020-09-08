ЧПЗона X

Дружбы женской не бывает?

Женское счастье - богатая подруга. В Борисовском районе женщина вынесла из дома своей знакомой приличную сумму. Пострадавшая обратилась за помощью в милицию и сообщила, что подозревает приятельницу. Последняя недавно заходила в гости, подруги выпили. Стоит сказать, подозреваемая сразу во всем созналась. Дама рассказала, мол, сразу обратила внимание, откуда хозяйка достала деньги.

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