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ДТП на минском проспекте

Авария на столичном проспекте. По информации ГАИ, 24-летний водитель БМВ ехал по проспекту Независимости в направлении МКАД. Во время движения шофер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "мерседес". К счастью, в ДТП никто не пострадал, но машины получили внушительные механические повреждения.


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