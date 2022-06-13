ДТП на минском проспекте

Авария на столичном проспекте. По информации ГАИ, 24-летний водитель БМВ ехал по проспекту Независимости в направлении МКАД. Во время движения шофер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "мерседес". К счастью, в ДТП никто не пострадал, но машины получили внушительные механические повреждения.