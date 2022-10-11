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ДТП на МКАД, оса-провокатор, носорог под колесами авто - самые значимые дорожные происшествия
Последние новости от дорожной милиции. Обстановку мониторил Владимир Королев.
Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной аварии на Минской кольцевой. В районе микрорайона Лошица столкнулись три машины. "Мазда" протаранила "шкоду", которую от удара отбросило на "рено". В результате аварии пострадавших нет.
Залетевшая в кабину оса спровоцировала аварию на гомельской трассе - в ГАИ рассказали подробности ДТП в Жлобинском районе. Во время движения водитель автомобиля ГАЗ отвлекся на насекомое, после чего фургон оказался на обочине, наехал на тросовое ограждение и опрокинулся. В аварии пострадали шофер и пассажир, их доставили в больницу.
Получила травму на переходе. В Витебске автомобиль "Мазда" наехал на женщину, которая переходила дорогу на зеленый. Предварительно установлено, что водитель выехал на запрещающий сигнал. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
О том, какие пешеходы попадают под колеса, можно наглядно увидеть в Индии. Носорог внезапно решил перейти дорогу, невзирая на грузовик. От удара нарушителя развернуло, и он поскорее попытался скрыться в джунглях.
Фото:pixabay.com
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