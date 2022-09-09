ДТП на МКАД - водителю стало плохо

Водителю "пежо" стало плохо во время движения по МКАД - мужчина угодил в аварию. ДТП произошло накануне на минской кольцевой. По информации ГАИ, 44-летний шофер не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Предварительно, автомобилист почувствовал недомогание, что и стало причиной аварии.



Мужчину доставили в больницу.