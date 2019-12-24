ДТП на пересечении улицы Октябрьской и 28 июля в Бресте

Авария в Бресте, провайдер WikiLink публикует момент происшествия. Когда один притормозил пропустить пожарную машину, а второй не успел отреагировать и буквально подтолкнул впереди стоящего. ДТП произошло на пересечении улицы Октябрьской и 28 июля. Машина МЧС двигалась с включенными спецсигналами, подъезжая к перекрестку, спасателям пришлось притормозить, чтобы избежать еще одной аварии. Заметим, что проблема с пропуском спецтранспорта периодически возникает на белорусских дорогах.