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ДТП на трассе Колодищи - Заславль: в аварии пострадал ребенок

В Минском районе столкнулись легковушка и грузовик Volvo - в аварии пострадал ребенок. ДТП произошло накануне днем на трассе Колодищи - Заславль в Минском районе. По информации ГАИ, 37-летняя женщина-водитель ехала на Lexus в сторону Заславля. На закруглении дороги она не справилась с управлением и выехала на встречку. Там машина влетела в фуру. Травмы получила пассажирка легковушки, 9-летняя девочка.

Известно, что школьница находилась в автокресле, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. Пострадавшаяв больнице.

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