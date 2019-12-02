ДТП произошло накануне вечером в Свислочском районе

Несколько переломов получил водитель Ford Escort в ДТП, которое произошло накануне вечером в Свислочском районе. Как сообщают в ГАИ, вероятнее всего, 20-летний молодой человек неправильно выбрал скорость. В агрогородке Новый Двор на закруглении дороги влево шофер не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет, где получила серьезные повреждения. В результате происшествия водитель доставлен в больницу.



